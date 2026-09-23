La Secretaría de Cultura de Rada Tilly presentó una agenda especial bajo el lema “Cuatro propuestas, tres días y un mismo lugar para encontrarse”, que se desarrollará entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.

El cronograma comienza el jueves 24 con la inauguración de la muestra “La geometría del sol” de la artista María Helena Felis, a las 19:30 horas.

El sábado 26, desde las 11:00, se realizará el taller “Cuerpo, voz y canto colectivo” a cargo de Verónica Condomí, destinado a quienes deseen explorar la voz como instrumento de encuentro. Por la noche, a las 21:00, Condomí se presentará junto a Matías Betti con un repertorio que recorre el folklore y el rock argentino.

Finalmente, el domingo 27 de 15:00 a 20:00 horas, se llevará a cabo la Feria de Emprendedores y Artesanos, ofreciendo un espacio para recorrer producciones locales y compartir en comunidad.