El encuentro reunió a representantes de distintas áreas municipales, organizaciones vinculadas a la temática y ciudadanía en general, y permitió avanzar en el análisis de información, proyectos y propuestas para fortalecer las políticas locales de discapacidad.

Durante la 9° Asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad de Rada Tilly, representantes de Cooagua brindaron información sobre el esquema tarifario del servicio de agua y explicaron el rol del Ente Regulador de los Servicios Públicos, a partir de consultas vinculadas a posibles beneficios para personas con discapacidad.

Por su parte, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud se presentaron los principales resultados del Relevamiento Municipal de Personas con Discapacidad, una herramienta que permite conocer con mayor profundidad las características, necesidades y trayectorias de la población local, y que constituye un insumo para orientar nuevas líneas de trabajo.

Los datos relevados serán profundizados en las distintas comisiones del Consejo y, al mismo tiempo, permitirán continuar fortaleciendo y mejorando el propio instrumento de relevamiento.

Asimismo, la Secretaría de Ambiente informó los avances en el desarrollo de puntos limpios accesibles, mientras que se compartió el estado de las prácticas laborales formativas con apoyo destinadas a jóvenes y personas adultas con discapacidad.

Posteriormente, cada mesa temática trabajó sobre diferentes prioridades. En Educación, se analizó la información relevada en las escuelas locales con el objetivo de avanzar en una caracterización más completa de las trayectorias educativas. La mesa de Salud abordó la situación de la Junta Evaluadora local; Deporte y Recreación avanzó en propuestas vinculadas a la conformación de un banco de elementos de apoyo; y la mesa de Trabajo analizó nuevas posibilidades para utilizar la información del relevamiento en estrategias de preparación e inclusión laboral.

La 9° Asamblea permitió continuar articulando información, proyectos y recursos entre las distintas áreas y actores de la comunidad, fortaleciendo una planificación local de las políticas de discapacidad basada en la participación, la accesibilidad, la autonomía y el ejercicio de derechos.

La próxima instancia será la 10.ª Asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad, prevista para octubre de 2026.