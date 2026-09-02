El Municipio de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Cultura, organiza el Encuentro de Teatro, un espacio que reunirá a teatreros y teatreras de toda la provincia en cuatro jornadas de escena, formación e intercambio.

Las actividades se desarrollarán entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre, con propuestas gratuitas que incluyen funciones, charlas y clases magistrales. Algunas requieren inscripción previa.

El evento busca generar un espacio poético y político donde el teatro se conciba como una forma de expresión comunitaria, capaz de reinventar lo común y fortalecer la escena teatral regional.

Cronograma

Jueves 3 – 21 hs: Funeral, del grupo Ma’Que Teatro, en el Taller de Arte Municipal. Una experiencia inmersiva con tres salas y ocho personajes.

Funeral, del grupo Ma’Que Teatro, en el Taller de Arte Municipal. Una experiencia inmersiva con tres salas y ocho personajes. Viernes 4 – 21 hs: La Perrera, del grupo Rosa Mosqueta, en el Centro Cultural Rada Tilly. Una comedia juglaresca apta para todo público.

La Perrera, del grupo Rosa Mosqueta, en el Centro Cultural Rada Tilly. Una comedia juglaresca apta para todo público. Sábado 5 – 18 hs: Clase magistral Máscaras, música congelada, a cargo de Alfredo Iriarte. Recorrido por 41 años de investigación en máscaras teatrales.

Clase magistral Máscaras, música congelada, a cargo de Alfredo Iriarte. Recorrido por 41 años de investigación en máscaras teatrales. Sábado 5 – 22 hs: Black Flamingo, de Actitud Pandora, en el Centro Cultural. Un cabaret de sospecha y glamour.

Black Flamingo, de Actitud Pandora, en el Centro Cultural. Un cabaret de sospecha y glamour. Domingo 6 – 11 hs: Charla abierta Teatro Comunitario y Experiencias, inspirada en agrupaciones como Catalinas Sur.

Charla abierta Teatro Comunitario y Experiencias, inspirada en agrupaciones como Catalinas Sur. Domingo 6 – 20 hs: Agua Quemada, del grupo El Jardín Teatro Laboratorio. Unipersonal de autoficción sobre migrancia y memoria.

Con esta propuesta, Rada Tilly reafirma su compromiso con el acceso cultural y la participación comunitaria, ofreciendo un espacio de encuentro y creación colectiva para artistas y público.