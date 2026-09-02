El Municipio de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Cultura, organiza el Encuentro de Teatro, un espacio que reunirá a teatreros y teatreras de toda la provincia en cuatro jornadas de escena, formación e intercambio.
Las actividades se desarrollarán entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre, con propuestas gratuitas que incluyen funciones, charlas y clases magistrales. Algunas requieren inscripción previa.
El evento busca generar un espacio poético y político donde el teatro se conciba como una forma de expresión comunitaria, capaz de reinventar lo común y fortalecer la escena teatral regional.
Cronograma
- Jueves 3 – 21 hs: Funeral, del grupo Ma’Que Teatro, en el Taller de Arte Municipal. Una experiencia inmersiva con tres salas y ocho personajes.
- Viernes 4 – 21 hs: La Perrera, del grupo Rosa Mosqueta, en el Centro Cultural Rada Tilly. Una comedia juglaresca apta para todo público.
- Sábado 5 – 18 hs: Clase magistral Máscaras, música congelada, a cargo de Alfredo Iriarte. Recorrido por 41 años de investigación en máscaras teatrales.
- Sábado 5 – 22 hs: Black Flamingo, de Actitud Pandora, en el Centro Cultural. Un cabaret de sospecha y glamour.
- Domingo 6 – 11 hs: Charla abierta Teatro Comunitario y Experiencias, inspirada en agrupaciones como Catalinas Sur.
- Domingo 6 – 20 hs: Agua Quemada, del grupo El Jardín Teatro Laboratorio. Unipersonal de autoficción sobre migrancia y memoria.
Con esta propuesta, Rada Tilly reafirma su compromiso con el acceso cultural y la participación comunitaria, ofreciendo un espacio de encuentro y creación colectiva para artistas y público.
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