La Patagonia Game Jam, organizada por Comodoro Conocimiento y la gestión municipal, reunió a más de 100 jóvenes distribuidos en 11 equipos para desarrollar videojuegos en tres jornadas intensivas. El evento, realizado del 28 al 30 de agosto, premió la creatividad y la innovación tecnológica local, reafirmando el compromiso de la ciudad con la generación de empleo y la formación en las industrias del conocimiento.

El acto de cierre contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, el presidente del Ente Rubén Zárate, el gerente Domingo Squillace, el secretario de Desarrollo Humano y Familia Ángel Rivas, y la responsable de Dinamización de Pymes Débora Reitovich, junto a jurados y participantes.

Durante el encuentro, los equipos trabajaron en todas las etapas de creación: desde la lluvia de ideas y planificación, hasta el desarrollo y presentación final ante el jurado. Macharashvili destacó que “la Game Jam demuestra que en Comodoro hay un talento impresionante que necesita espacios concretos para desarrollarse”, mientras que Zárate subrayó el potencial local para producir videojuegos con proyección internacional.

El gerente Squillace valoró la experiencia colaborativa entre jóvenes de distintas disciplinas, y Reitovich resaltó la importancia de conectar capacidades dispersas para fortalecer la comunidad tecnológica de la ciudad.

Los videojuegos “Clean Ocean” y “Mr. Chenque” obtuvieron el primer y segundo puesto, respectivamente. En las menciones especiales, “A la Deriva” fue reconocido por su originalidad, y “Piche, la gran fuga” recibió la distinción a la Mejor Narrativa.