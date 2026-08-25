Google anunció un paquete de beneficios pensado para el ámbito académico. Desde ahora, los estudiantes universitarios podrán disfrutar de Google AI Plus gratis durante 12 meses, con acceso a Gemini Omni, límites de uso más altos y 400 GB de almacenamiento en la nube.

Además, se habilitó un combo diferencial que incluye la versión Pro de la inteligencia artificial junto con una suscripción a YouTube Premium con un 70% de descuento, pensado para quienes buscan combinar estudio y entretenimiento.

Entre las nuevas funciones académicas se destacan:

Hub exclusivo para estudiantes con cuadernos de estudio, tarjetas de memoria y cuestionarios.

con cuadernos de estudio, tarjetas de memoria y cuestionarios. Planes de aprendizaje personalizados creados a partir de apuntes y materiales de clase.

creados a partir de apuntes y materiales de clase. Visualizaciones interactivas en 3D y tablas dinámicas para comprender conceptos complejos.

para comprender conceptos complejos. Deep Research en Gemini Live, que permite investigar en profundidad y conversar por voz sobre los resultados.

Con estas herramientas, Google busca potenciar el aprendizaje universitario y ofrecer soluciones integrales que combinan productividad y entretenimiento.