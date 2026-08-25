Un hecho insólito se registró este domingo en Gaiman: tras una discusión con su ex pareja, un hombre se presentó en la comisaría local y entregó una mochila con un paquete de cocaína. Según relató, la mujer había dañado su teléfono celular y se retiró del domicilio dejando el bolso olvidado. Al revisarlo, descubrió la sustancia y decidió llevarla a la Policía.

La intervención de la División Drogas y Leyes Especiales confirmó que se trataba de 14,4 gramos de cocaína. El procedimiento quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, a cargo del Dr. Gélvez, quien tomó conocimiento de las actuaciones.

El episodio se suma a otros casos recientes en la región vinculados al hallazgo de estupefacientes, y vuelve a poner en foco la problemática del consumo y tráfico en localidades del valle chubutense.