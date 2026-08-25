A pocos meses de las elecciones en Independiente, el exdelantero Sergio “Kun” Agüero anunció que participará en la contienda apoyando a la Lista Roja, encabezada por Luciano Nakis.

“Siempre dije que mi intención es ayudar a Independiente. Lo hice en su momento con el Centro de Alto Rendimiento y hoy quiero aportar mi experiencia deportiva”, expresó Agüero, quien aclaró que no asumirá un cargo directivo pero sí estará involucrado en el día a día del club.

El respaldo del exfutbolista, con pasado en Manchester City, Atlético de Madrid y Barcelona, refuerza la candidatura de Nakis, hombre cercano a Chiqui Tapia.

En paralelo, otros nombres se perfilan para competir: el actual presidente Néstor Grindetti buscará la reelección, mientras que la agrupación Gente de Independiente, liderada por Rodrigo Gadano, contará con el apoyo de figuras como Gastón Gaudio y posiblemente el periodista Quique Sacco.