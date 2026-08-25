Las Leonas lograron un empate 0-0 frente a Bélgica en la segunda ronda del Mundial de Hockey 2026, resultado que les permitió avanzar como líderes de su grupo y esquivar a Países Bajos, la gran potencia de la disciplina. Con este desenlace, el próximo rival será Australia, en la semifinal programada para el viernes a las 15:30 (hora argentina).

El equipo argentino resistió los ataques europeos y cumplió el objetivo de asegurar el punto que necesitaba. La arquera Sofi Cairó fue clave al evitar el gol belga en una jugada decisiva.

Argentina ya sabe lo que es alcanzar la gloria máxima: fue campeona del mundo en Perth 2002 y en Rosario 2010, ambas veces venciendo a Países Bajos en la final.

El Mundial se disputa en Wavre (Bélgica) y Amstelveen (Países Bajos), sedes históricas del hockey internacional.