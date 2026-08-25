La Selección Argentina de hockey masculino dio un paso histórico en el Mundial 2026 al derrotar por 5-3 a India en un duelo cargado de intensidad. Con esta victoria, Los Leones aseguraron su lugar en las semifinales, consolidando su gran campaña en el certamen.

El equipo dirigido por Lucas Rey mostró carácter y efectividad en los momentos clave. Los goles argentinos llegaron de la mano de Tomás Domene, Nicolás Keenan, Lucas Martínez, Bautista Capurro y Tadeo Marcucci, mientras que India intentó reaccionar pero no pudo frenar el ritmo albiceleste.

Con este resultado, Argentina se posiciona como uno de los candidatos a pelear por el título y mantiene viva la ilusión de repetir gestas históricas en el hockey internacional.