Según el último parte de Vialidad Nacional, las rutas de Chubut se encuentran habilitadas, pero con condiciones que requieren máxima precaución:
- Ruta 3:
- Aº Verde – Puerto Madryn: calzada normal, deformada en sectores.
- Puerto Madryn – Trelew: repavimentación en acceso norte, desvío habilitado.
- Trelew – Garayalde: deformaciones y banquinas húmedas.
- Garayalde – Comodoro Rivadavia: baches y barro en banquinas, obras de bacheo.
- Comodoro – límite Santa Cruz: obras en Ramón Santos, desvío habilitado.
- Ruta 25:
- Rawson – Las Plumas: calzada normal, deformada en sectores.
- Las Plumas – Los Altares: desvío de ripio en km 259-261.
- Los Altares – Paso de Indios: baches y barro en banquinas.
- Paso de Indios – Tecka: deformaciones y humedad por riego con sal.
- Ruta 26:
- Comodoro – Sarmiento: humedad y barro en banquinas.
- Sarmiento – Empalme RN 40: calzada húmeda con sal en sectores.
- Ruta 40:
- Límite Santa Cruz – Río Mayo: calzada mojada por lluvia, baches.
- Río Mayo – Empalme RN 26: similares condiciones, barro en banquinas.
- Empalme RN 26 – Gobernador Costa: deformaciones, desvío de ripio con barro entre Facundo y Tamariscos.
- Gobernador Costa – Tecka: humedad por riego con sal, barro en banquinas.
En todos los tramos se registran animales sueltos, viento y equipos viales trabajando, por lo que se recomienda circular con precaución, respetar señalamiento y reducir la velocidad en zonas de obras o desvíos.
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