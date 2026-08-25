A los 21 años, Benicio Gravier Mazza sorprendió con un nuevo paso en su carrera artística: su debut musical con la canción Lágrimas de lluvia, vinculada a su personaje en la serie Margarita. El joven, que ya había incursionado en el modelaje y la actuación, suma ahora la música a su recorrido.

Su madre, Valeria Mazza, celebró el lanzamiento con un video junto a Alejandro Gravier, donde ambos escuchan el tema desde el auto, lo cantan y terminan con un beso. “¡Temazo!”, resumió la modelo, dejando en claro su orgullo por el camino que su hijo empieza a construir.

Benicio interpreta a Torino (Andrés) en la ficción de Cris Morena, un joven italiano que vive un romance con Daisy, personaje de Lola Abraldes. La canción acompaña esa historia dentro de la trama.

Antes de este salto, Benicio había debutado como modelo en las pasarelas de Giorgio Armani en Milán y luego fue convocado para la Semana de la Moda 2026. La actuación llegó de manera inesperada, cuando Cris Morena lo descubrió en un evento y lo invitó a audicionar. “Despertó algo en mí que no sabía que tenía”, reconoció el joven.

La tercera temporada de Margarita se estrena este 24 de agosto, y el debut musical de Benicio marca un nuevo capítulo en su búsqueda de identidad artística, más allá del legado de su madre.