El regreso de Popstars a la televisión argentina dejó uno de los momentos más comentados de la semana: el cara a cara entre Nicki Nicole y Martín Cirio. La artista rosarina y el influencer compartieron espacio como jurados del reality, pero la interacción entre ambos fue mínima y marcada por gestos de incomodidad.

Durante la emisión, se notó que las miradas y comentarios entre ellos fueron escasos, lo que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento. La propia Nicki Nicole dejó entrever que “hay caras no tan amigas”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio reavivó rumores sobre diferencias personales entre ambos, aunque ninguno de los protagonistas profundizó en el tema. En paralelo, el programa sigue generando expectativa por el talento de los participantes y la dinámica entre sus jurados.