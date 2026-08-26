El enfrentamiento entre Fátima Florez y su expareja Norberto Marcos sumó un nuevo capítulo. La imitadora, actualmente conductora en La Mañana con Moria (El Trece), reveló que recibió llamados perturbadores durante la madrugada, algunos anónimos y otros identificados, que la dejaron en estado de alerta.

La artista explicó que estos episodios ocurrieron en pocas horas y que se sintió sorprendida y abrumada por la situación. Aunque no mencionó directamente a la persona detrás de las llamadas, volvió a apuntar contra Marcos, con quien mantiene un conflicto judicial por la división de bienes desde su separación hace cuatro años. Luego de haberse separado hace cuatro años, actualmente la actriz y su exproductor se encuentran en un conflicto legal por la división de bienes e inmuebles, pero la situación entre ellos parece no tener fin. Si bien no mencionó el nombre de la persona que la llamaba, la imitadora apuntó contra Norberto Marcos por decir que apuntó contra Norberto Marcos por decir que a ella nunca le había caído bien su hijo y expresó: “Son acusaciones muy fuertes. No tengo ganas de naturalizar. Él tiene muchas contradicciones”.

En su descargo, Florez recordó que durante la relación llegó a callar muchas cosas y que incluso estuvo en riesgo su nombre artístico, lo que la preocupó profundamente en su momento. También pidió poner “un paño de paz” y dejar atrás el enfrentamiento, destacando que quiere seguir adelante con su vida y sus proyectos. Finalmente, Fátima Florez le aconsejó a su expareja que dejen la relación que tuvieron a un lado: «Nos va a hacer bien a todos seguir adelante. Estoy orgullosa de ser quién soy. Callé muchos años y nadie me influenció. Creo que eso lo naturalicé durante muchos años hasta que un día desperté”. Pasaron ya 4 años y me encantaría que todo esto se termine» , concluyó.

El conflicto, que se arrastra desde hace años, sigue sin resolverse en la Justicia y mantiene a la artista en el centro de la atención mediática