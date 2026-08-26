Este martes se confirmó la muerte de un segundo operario tras un accidente por descompresión en el bloque Rincón del Mangrullo, perteneciente a YPF, en la formación de Vaca Muerta. El primer trabajador perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo falleció horas después de haber sido trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclaró que las víctimas no eran trabajadores de convenio, aunque puso a disposición su equipo sanitario y expresó su solidaridad con las familias.

YPF informó que activó de inmediato los protocolos de emergencia y que el incidente ya se encuentra controlado. Las primeras estimaciones indican que el siniestro se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión dentro de una planta separadora.

La petrolera estatal comunicó que continuará actualizando la información a medida que se disponga de nuevos datos sobre lo ocurrido en el complejo cercano a Añelo.