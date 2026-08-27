El periodista y conductor Alejandro Fantino generó debate al referirse a los llamados “médicos meseros” de Miami, profesionales argentinos que trabajan en la atención gastronómica mientras buscan ejercer su carrera en Estados Unidos.

Durante su comentario, Fantino señaló que en muchos países es habitual tener dos trabajos y que eso no debería verse como una desvalorización profesional, sino como una forma de adaptación y esfuerzo personal. “En el mundo se tienen dos trabajos, y no pasa nada”, expresó, destacando la diferencia entre la percepción argentina y la realidad internacional.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una conversación sobre la migración de profesionales y las dificultades para revalidar títulos en el exterior, tema que despertó opiniones encontradas en redes sociales.