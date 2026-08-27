El histórico ex edificio de Tribunales de Comodoro Rivadavia inicia una nueva etapa: será restaurado para recuperar su destino original como Biblioteca Pública y Museo Garcés.

El inmueble, construido entre 1949 y 1951, fue concebido para albergar espacios culturales, aunque luego funcionó como sede de la Gobernación Militar y posteriormente como dependencias del Poder Judicial. Con su salida, el Municipio presentó un diagnóstico técnico que confirmó que la estructura está en muy buen estado, salvo problemas de humedad en el subsuelo.

El proyecto contempla conservar la fachada original y sumar un volumen independiente con ascensor, escalera contra incendios y nuevos sanitarios, garantizando accesibilidad y seguridad sin alterar el valor patrimonial.

Además, se prevé transformar el Museo Garcés en un espacio interactivo y accesible, con posibilidad de exhibir patrimonio actualmente resguardado por falta de lugar. También se planea revitalizar la plaza del contrafrente con iluminación y mayor integración al edificio.

Con este proyecto, Comodoro busca recuperar uno de sus edificios emblemáticos y devolverlo a la función cultural para la que fue creado hace más de siete décadas