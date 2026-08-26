El secretario general Andrés Blanco explicó que la iniciativa se enmarca en la nueva concesión del servicio de transporte público y tiene como objetivo mejorar las condiciones de espera de los usuarios. “Estamos buscando generar refugios para la comodidad del vecino”, destacó.

Las nuevas estructuras presentan un diseño moderno e inclusivo, con módulos vidriados de alta resistencia y cristales con aumento que favorecen la visibilidad y seguridad. Además, incorporan paneles solares en sus techos, que permiten generar energía autosustentable para alimentar la estación de recarga de celulares disponible en cada refugio.

En los próximos días, estos espacios serán equipados con cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Monitoreo, botones antipánico para emergencias e iluminación LED antivandálica, también alimentada mediante energía solar.

De esta manera, el Municipio avanza en la incorporación de equipamiento urbano de última generación, que busca brindar mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a los usuarios del transporte público en la ciudad.