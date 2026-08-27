La secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones de Comodoro Rivadavia, Cintia Juárez, anunció que a partir del 1° de septiembre se implementarán cambios en el sistema de transporte urbano, tras el inicio de la nueva concesión el pasado 1° de agosto.

Juárez explicó que el Municipio trabaja en conjunto con Obras Públicas y otras áreas para revisar recorridos, frecuencias y líneas, en base a reuniones con organizaciones, asociaciones vecinales y escuelas. Uno de los principales avances es el mapeo de las líneas y paradas, lo que permitirá mejorar el funcionamiento de la aplicación móvil del transporte.

Entre las modificaciones más relevantes, se confirmó que 16 líneas tendrán parada en el Hospital Regional y se habilitará una conexión directa desde Stella Maris al Hospital Alvear.

La funcionaria aclaró que las dificultades detectadas no responden a una falta de unidades, sino a la necesidad de reorganizar recorridos y ajustar frecuencias. “No es que faltan colectivos, sino que se tienen que ajustar las secciones para corregir”, señaló.

El nuevo esquema tendrá un período de adaptación de 90 días, durante el cual se realizarán ajustes y se informarán las modificaciones a los usuarios. El objetivo es que en los primeros días de septiembre el servicio funcione con mayor normalidad.