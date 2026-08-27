El Atlético de Madrid confirmó este jueves que no negociará el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, pese al deseo del delantero argentino de sumarse al club catalán. La decisión fue comunicada oficialmente por la dirigencia colchonera, que señaló que el Barça “no cumplió con los requisitos éticos y profesionales” y “faltó el respeto entre clubes”.

El comunicado, respaldado de manera unánime por el Consejo de Administración, enfatizó que el Atleti está abierto a negociaciones en el mercado de transferencias, pero siempre bajo parámetros de ética y respeto institucional. Por esa razón, descartaron cualquier posibilidad de diálogo con el club blaugrana.

Mientras tanto, Álvarez volvió a ausentarse de los entrenamientos por segundo día consecutivo, lo que genera incertidumbre sobre su participación en el próximo partido ante el Sevilla por la tercera fecha de LaLiga.

Desde la dirigencia, remarcaron que el jugador debe “centrarse en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, recordando su aporte en las dos temporadas anteriores