El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a ser noticia en Inglaterra. Tras la frustrada negociación con Juventus, el arquero argentino fue ofrecido al Chelsea, que analiza la posibilidad de incorporarlo en el cierre del mercado de pases.

Según informó el periodista David Ornstein, el club de Stamford Bridge evalúa avanzar por su contratación, mientras que Fabrizio Romano confirmó que existen conversaciones entre la institución y el entorno del jugador.

Martínez, figura clave en la Selección Argentina durante el Mundial 2026 y protagonista en la final ante España, atraviesa un momento de incertidumbre en Aston Villa, donde no volvió a disputar partidos desde su regreso al club.

El arquero estaría dispuesto a aceptar la transferencia incluso si Chelsea no disputa competencias europeas esta temporada, lo que refuerza la posibilidad de un cambio de rumbo en su carrera.

En Villa Park, la llegada del japonés Zion Suzuki ya había modificado el panorama, y la opción de Chelsea aparece como una solución para todas las partes.

El conjunto londinense inició la temporada con Robert Sánchez como titular, pero su actuación frente a Fulham recibió críticas, lo que abre la puerta a la incorporación de Martínez como refuerzo de jerarquía