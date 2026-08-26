Cinco futbolistas de River Plate continúan entrenando alejados del plantel profesional en el predio de Cantilo, donde permanecen entre containers y obreros mientras se define su situación contractual.

Entre ellos se encuentra Giuliano Galoppo, quien enfrenta un conflicto judicial por una deuda de 530 mil dólares con su exrepresentante, lo que le impide jugar profesionalmente hasta resolver el pago.

El lateral Matías Viña, cuyo pase pertenece a Flamengo, tuvo una propuesta frustrada del Getafe y ahora es seguido por el Olympiacos griego. El mediocampista ecuatoriano Kendry Páez, propiedad del Chelsea, podría continuar su carrera en México tras no consolidarse en el equipo de Eduardo Coudet.

Por su parte, Matías Galarza Fonda, de buen rendimiento en el Mundial con el DT Gustavo Alfaro, negocia su cesión a Olimpia de Paraguay, mientras que Fabricio Bustos rechazó ofertas de Independiente y Rosario Central, por lo que podría pasar el semestre sin actividad.

La situación de estos jugadores se complica ante el cierre de los mercados de pases, aunque Viña, Galarza Fonda y Páez estarían más cerca de concretar su salida.

Entre las últimas novedades, el defensor Germán Pezzella, bicampeón de América y campeón del mundo con la Selección argentina, se desvinculó del club durante la noche del martes.

Otros futbolistas ya resolvieron su futuro: Kevin Castaño y Santiago Lencina fueron cedidos a Atlético Mineiro y Burgos, mientras que Maximiliano Salas e Ian Subiabre continuarán en Independiente Rivadavia y Tigre.

Además, Paulo Díaz, Pezzella, Maximiliano Meza y Alexander Woiski rescindieron sus contratos y se marcharon libres, completando la lista de salidas recientes