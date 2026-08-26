El enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, padre de Tini, volvió a ser tema de conversación. El conductor recordó en una entrevista cómo fue el proceso judicial que atravesaron hace más de una década por los derechos de la serie Patito Feo, producida por su empresa Ideas del Sur.

Tinelli explicó que el conflicto se resolvió a su favor en la Justicia, aunque aseguró que nunca hubiera querido llegar a esa instancia con Stoessel, quien había trabajado como director artístico en su productora. “Cerramos un ciclo, se le pagó, y después él argumentó que era dueño de la idea de Patito Feo”, señaló.

El conductor también se refirió al tema musical que Tini le dedicó, en el que lo nombra como “Judas”. “Me dolió porque mis hijas la adoran, son amigas de ella. Entiendo que fue un momento en el que sintió eso por lo que pasó con su papá”, comentó.

La disputa entre Tinelli y Stoessel marcó un capítulo importante en la historia de la televisión argentina y sigue resonando en la actualidad, especialmente por la relación de la cantante con el conductor y el impacto que tuvo en su familia.