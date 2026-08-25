El regreso de Popstars a la televisión argentina, después de 25 años, tuvo una protagonista inesperada: Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini. La joven artista se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, tras superar la instancia virtual que reunió a miles de aspirantes.

Con el número 2274 colgado del cuello, Valentina eligió cantar a capella el hit de Britney Spears, “Baby One More Time”, en los 30 segundos que cada participante tenía para convencer al jurado. Su interpretación le permitió pasar a la siguiente ronda, anunciada por el conductor del programa, Nicolás Vázquez.

Lejos de apoyarse en su apellido, Valentina se mostró como una competidora más y expresó su entusiasmo ante las cámaras: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súpercontenta”.

La joven, vinculada al teatro musical y las artes escénicas, encara ahora un nuevo desafío: demostrar su talento como cantante y buscar un lugar en la futura banda pop femenina que surgirá del reality.