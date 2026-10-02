En el programa DDM (América TV) se difundieron capturas de los mensajes que Joaquín Levinton intercambió con Paula, la mujer que lo denunció por abuso sexual. Según se explicó al aire, estas conversaciones forman parte de la prueba presentada por el artista para demostrar que, lejos de haber ejercido presión, habría sido él quien sufrió hostigamiento por parte de la denunciante.

En los intercambios, ella le enviaba mensajes reiterados —incluyendo fotos íntimas— mientras que Levinton no respondía. Ese patrón, según su entorno, sería central para la defensa: mostrar que la iniciativa del contacto era unilateral.

El material se suma a otras capturas ya conocidas en la causa, en las que la mujer proponía encuentros a escondidas y reanudar el vínculo. La investigación judicial sigue su curso, con antecedentes que incluyen la denuncia inicial realizada en diciembre de 2024, cuando Paula llamó al 911 y relató haber mantenido una relación con el músico entre 2015 y 2020.

En ese expediente, ella declaró que en junio de 2023 Levinton la habría convocado a su vivienda, donde la obligó a consumir drogas y la abusó sexualmente. Sin embargo, al ser localizada por la Justicia, la mujer negó conocer al artista y afirmó que nunca había denunciado a nadie, lo que generó aún más controversia en torno al caso.