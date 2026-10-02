Las ex alumnas del Instituto María Auxiliadora llevarán adelante este domingo una feria abierta a toda la comunidad en el gimnasio del colegio. La propuesta se extenderá de 11:00 a 18:00 horas y ofrecerá una amplia variedad de artículos nuevos y usados.

Productos disponibles:

Artículos de cocina

Calzado

Elementos de uso cotidiano

Productos nuevos y usados

Norma, integrante de la organización, explicó que la iniciativa busca poner a disposición de los vecinos productos de uso cotidiano, entre ellos elementos de cocina, calzado y otros artículos que pueden resultar de utilidad. “Este fin de semana las ex alumnas hacemos feria en el gimnasio del colegio, donde se venden artículos que la gente necesita, ya usados y nuevos”, señaló.