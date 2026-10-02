En el marco de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, Urbana Higiene Ambiental presentó una propuesta centrada en el reciclaje, la reutilización y el vínculo directo con la comunidad.

Levan Macharasvilli, representante de la empresa, explicó que la participación de Urbana en la Expo apunta a generar nuevos espacios de encuentro con personas y organizaciones que comparten el objetivo de recolectar, transformar y reciclar.

“Este año queremos dar un golpe de tuerca en el sentido de poder empezar a juntarnos con otras personas que estén pensando lo mismo que nosotros: en recolectar, en transformar, en reciclar”, señaló.

Talleres para reutilizar y transformar

La propuesta incluye distintos talleres vinculados con prácticas ambientales. Entre las actividades se encuentran poda, compostaje y reutilización de textiles, con el objetivo de mostrar que determinados elementos que suelen terminar descartados pueden tener una segunda utilidad.

“Una vez se tiene una camisa vieja y dice: ‘La tiro’, y a veces puede utilizarse para otra cosa”, explicó Macharasvilli.

Otro de los momentos destacados es el intercambio de materiales reciclables por plantines, una actividad que busca incentivar la separación y recuperación de residuos, pero también generar un contacto directo con los vecinos.

Según destacó, ese intercambio se transforma además en un espacio para conversar sobre las situaciones y necesidades que atraviesan los distintos barrios de la ciudad.

“Somos una empresa que cambia continuamente”

Macharasvilli también se refirió a los desafíos que implica sostener un servicio de higiene urbana en una ciudad extensa y compleja como Comodoro Rivadavia.

Recordó que durante años la actividad fue asociada con el término “basureros”, pero remarcó que el concepto de trabajo evolucionó hacia una mirada vinculada con la recolección de residuos y la gestión responsable de los materiales.

“Si vos te quedás parado pensando que hay un problema y no avanzás, te hundís con el problema”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la empresa lleva 30 años de actividad, con jornadas que comienzan temprano y un servicio que se mantiene de manera permanente.

También mencionó los cambios que debieron implementar a partir de las transformaciones urbanas y las distintas situaciones que atravesó la ciudad, como parte de un proceso de adaptación constante.

“Creo que nosotros somos eso, una empresa que cambia continuamente”, afirmó.