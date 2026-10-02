El presidente Javier Milei realizó, desde Paris, una videoconferencia con el coloquio IDEAS, en la que nuevamente expuso su alejamiento de la realidad y su única estrategia de responsabilizar a los otros de sus errores.

Habló de su reelección y dijo que los argentinos tienen en sus manos la posibilidad «de vivir los 4 mejores años de la historia o volver al pasado»

También se lo vii fuera de eje, reprochando al moderador, por teóricos insultos de periodistas de La Nación, a economistas que apoyaban su plan.

Luego tuvo una bilateral con Emmanuel Macron, en la que ya se vistió de traje.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: