El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no pudo imponer su relato mentiroso. En una entrevista en Córdoba lo confrontaron con la realidad

Protestas de los barrios Populares en la Quinta de Olivos, dónde Milei puso a cargo al Coronel Tereso.

Riesgo país en alza, al igual que el dólar, mientras los bonos y las acciones caen, tras los discursos de Milei en Estados Unidos, dónde le regalaron una kipá para tapar su pelada.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: