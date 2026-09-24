El presidente Javier Milei culminó su actividad en Nueva York donde, además del papelón en la ONU, protagonizó otros hechos que no lo dejan bien parado, entre ellos su reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuyo discurso fue repudidado por casi todas las delegaciones que, en rechazo, se retiraron del recinto antes de que comience a hablar.

En una charla económica, Milei volvió asegurar, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo, que si es reelecto en el 2028 la Argentina vivirá su mejor momento ecómico.

No le fue bien a LLA en el Senado y Patricia Bullrich volvió a salir casi tambaleando de la cena previa de la mesa política que, al márgen y pese a lo que tomó la ex ministra de Seguridad, hace agua.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: