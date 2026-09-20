No fue un buen finde semana para el presidente Javier Milei ya que se le juntó la «marcha de la bronca», el apagón en CABA, y el lanzamiento presidencial del gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff

A eso hay que sumarle que no puede controlar la inflación y que la pobreza va en aumento, de acuerdo al propio INDEC

Viaja a Estados Unidos sin Karina, que se queda tratando de forzar la eliminación de las PASO.

En la mesa de Juanita, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asegura que Axel debe estar proscripto.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: