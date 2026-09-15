El presidente Javier Milei y su gobierno siguen en su realidad paralela. El vocero Adrián Ravier aseguró que la economía vuela, mientras que en Argentina se come cada vez más carne y los propios libertarios, promocionan cortes económicos de carnes dudosas.

A la par, previendo lo que puede pasar para Navidad, se promociona la venta de «pan dulce» de pozo.

El vocero también reconoció que el teórico superavit no es tal y que para, mantenerlo, se anuló la operación por E Cheque para recaudar más por el impuesto al cheque, que también reclaman los gobernadores que están desesperados por fondos.

Mientras tanto, a instancias de la oposición, los diputados comenzaron a analizar proyectos para atender la situación de las deudas familiares y prorrogar la emergencia en discapacidad.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: