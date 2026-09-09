La oposición de la Cámara de Diputados consiguió la mayoría necesaria para emplazar a las comisiones a tratar la situación y los proyectos que tienen que ver con el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Además de este triunfo, imponiendo los temas que el oficialismo no quería tratar, en las cuestiones de privilegio se habló sobre el cambio de postura del presidente Javier Milei sobre Malvinas, con celebradas intervenciones de Aldo Leiva de Unión por la Patria y Myriam Bregman de la izquierda.

Murió Chiche Gelblung, un personaje icónico y polémico del periodismo argentino. El presidente no quiso darle más notas, luego de que Chiche le preguntara y repreguntara sobre las consecuencias directas, en la gente, de su plan económico.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: