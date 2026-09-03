La expectativa de este jueves está centrada en la cadena nacional que el presidente Javier Milei encabezará a las 21, en la que hablará sobre las Malvinas Argentinas. De lo que hoy diga, seguramente hablaremos en el mileilandia de mañana, hoy nos ocuparemos de su nuevo papelón en Santiago de Chile.

En su alocusión en el Foro de Madrid, Milei volvió a autoelogiarse y alabó al dictador Augusto Pinochet. Junto con ello, utilizando datos que solo están en su realidad, dijo que «si fuera peronista ya tendria la mitad de las calles con mi nombre», y descargó como es habitual calificaciones de terroristas a opositores politicos.

De todos modos, lo más fuerte fue el reconocimiento que, vía acto fallido, hizo en su discurso donde aseguró que su plan no está dando resultado alguno.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: