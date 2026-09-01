El presidente Javier Milei y su equipo, siguen sin hacerse cargo de los efectos de su plan económico y social. El Canciller, Pablo Quirno y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le echaron la culpa al «riesgo Kuka» de las deudas que tiene la mayoría de las familias argentinas.

Lo intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado de La Libertad Avanza, se acercó a solidarizarse con los trabajadores de Granja Tres Arroyos pero indicó que no tiene que hacer ninguna gestión ante el ministerio de Trabajo o autoridades nacionales, ya que «es un problema entre privados».

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: