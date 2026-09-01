Juan Aquino, diputado provincial de Chubut por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), confirmó que, al igual que sucederá en Buenos Aires y en el resto del país, en Chubut se realizará la marcha de la bronca, por el ajuste implementado por el gobierno nacional, el próximo 19 de septiembre.

En diálogo con ABC Radio por FM Records aseguró que “frente a una situación de pasividad de las conducciones sindicales y políticas tradicionales que han dejado hacer y le vienen votando todo a este gobierno de Milei, tal como es el caso del gobierno de Chubut, sobran los motivos para concretar una jornada autoconvocada que pueda unificar en las calles todos los reclamos y las broncas».

Aquino advirtió que es necesario «seguir apostando a un proceso de movilización mucho más fuerte para derrotar el plan del gobierno y sus cómplices”. Luego indicó que “hace más de un mes Myriam Bregman expresó que hacía falta una marcha de la bronca y sobre esa base nos volcamos a organizar esta movilización, que excede a los partidos de izquierda y aglutina a más 250 organizaciones de diferentes sectores. La bronca ya está y buscamos unificarla”, sentenció.

Aquino insistió que «es necesario enfrentar y derrotar a Milei y Torres con sus planes de ajuste que aplican con sus cómplices. Más allá del color político de cada uno la convocatoria contiene al conjunto de los sectores que venimos sufriendo el ataque de este gobierno. El 9 de septiembre a las 18.30 horas haremos el zoom provincial para organizar los detalles de la macha de la bronca”, apuntó.