El encuentro permitió presentar las principales líneas de acción que lleva adelante la Agencia y analizar posibilidades de cooperación con el gobierno nacional en iniciativas vinculadas a la educación, el conocimiento, la innovación y el desarrollo local.

El titular de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, recibió a Florencia Ferullo, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, junto a representantes de la Fundación del Golfo.

En ese marco, Zárate señaló que “tenemos el desafío de pensar la educación y la formación en relación con las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo. Desde la Agencia impulsamos iniciativas que articulan conocimiento, innovación, formación y desarrollo productivo, y este encuentro abre la posibilidad de potenciar ese trabajo junto a Nación”.

Asimismo, indicó que “es necesario restituir programas sólidos basados en la cooperación interjurisdiccional para beneficio de la sociedad local, sobre todo cuando se trata de temas que hacen al futuro de la ciudad como la formación de trabajadores, generación de empleo y capacitación de niños, niñas y jóvenes ante los desafíos del cambio tecnológico y los nuevos escenarios económicos”.

Por otra parte, el responsable de la Agencia remarcó la importancia de continuar fortaleciendo estos vínculos institucionales, al afirmar que “Comodoro tiene capacidades científicas, tecnológicas, educativas y productivas muy importantes. Nuestra tarea es conectarlas, generar redes y lograr que ese conocimiento se transforme en oportunidades”.

Microcredenciales y nuevas demandas laborales

En la reunión se destacó el programa de microcredenciales, una modalidad que permite acreditar conocimientos, competencias y habilidades específicas, mediante trayectos formativos más flexibles y vinculados a las nuevas demandas laborales.

“Las microcredenciales permiten reconocer aprendizajes y competencias concretas y construir trayectos de formación más dinámicos. Para Comodoro, que necesita acompañar procesos de diversificación productiva y transformación tecnológica, estas herramientas pueden generar nuevas oportunidades para la comunidad”, sostuvo Zárate.

EDUCO y nuevas instancias de articulación

Durante el encuentro, Ferullo también conoció las iniciativas educativas impulsadas por Comodoro Conocimiento y destacó especialmente el crecimiento alcanzado en poco tiempo por EDUCO, la muestra educativa que tendrá una nueva edición los días 3 y 4 de septiembre en el Predio Ferial.

Asimismo, la funcionaria nacional comentó que la intención es avanzar en acciones conjuntas con la Agencia y que se avanzó en la participación institucional del primer Congreso de la Región Sur de Gestión Privada de Educación.

Articulación con la Fundación del Golfo

En tanto, desde la Fundación del Golfo manifestaron que ven con mucha expectativa este tipo de reuniones y consideraron que existen numerosas acciones que podrían desarrollarse de manera conjunta entre la Fundación y Comodoro Conocimiento, fortaleciendo la articulación institucional y generando nuevas iniciativas para la ciudad.