Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires para avanzar con los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369, según informó este sábado Misiones Online con información de TN.

El arribo contará con un operativo especial de seguridad. La delegación tendrá acompañamiento policial durante sus traslados y se realizará además un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La comitiva será trasladada mediante un dispositivo compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron difundidos los dominios de las unidades que participarán del operativo.

Una avanzada para preparar la llegada del Papa

La visita de esta delegación forma parte de las tareas de coordinación que llevan adelante autoridades argentinas, representantes de la Iglesia y la Santa Sede para organizar la llegada del Pontífice.

El Gobierno nacional ya había informado que el 30 de agosto se realizaría una nueva visita de la avanzada de la Santa Sede, destinada a recorrer y evaluar posibles escenarios para las actividades previstas durante el viaje.

La organización incluye aspectos vinculados con la logística, seguridad, protocolo, transporte, prensa y coordinación general del viaje apostólico.

¿Cuándo llegará León XIV a la Argentina?

La visita del papa León XIV a la Argentina fue confirmada oficialmente por la Santa Sede. El Pontífice permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en Argentina visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba. La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires será su base durante la visita.

La llegada de León XIV tendrá además un significado histórico: será la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años, después del último viaje de Juan Pablo II al país en 1987.

El programa definitivo de actividades todavía será comunicado por la Santa Sede. Mientras tanto, las autoridades nacionales y eclesiásticas continúan trabajando en los preparativos para una visita que movilizará a miles de fieles y tendrá actividades multitudinarias en distintos puntos del país.