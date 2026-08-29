La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con un aumento del 2,1%, mientras que quienes perciben la jubilación mínima volverán a recibir un bono extraordinario de $70.000.
El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el reajuste del 2,1% se aplicará sobre los haberes correspondientes al régimen general.
Con el aumento, la jubilación mínima pasará de $419.817,13 a $428.633,20.
A ese monto se sumará el bono de $70.000, por lo que el ingreso bruto para quienes cobran la mínima alcanzará los $498.633,20.
Luego del descuento correspondiente a la obra social PAMI, el monto neto informado será de $485.774,20.
En el caso de quienes perciben la jubilación máxima, el haber bruto quedará establecido en $2.884.295,54, mientras que el monto neto, después de los descuentos correspondientes, será de $2.724.096,80.
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2026
Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del número de DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
De esta manera, septiembre llegará con un nuevo incremento para los beneficiarios de ANSES y con la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.
Los jubilados y pensionados deberán consultar la fecha correspondiente de acuerdo con la terminación de su DNI para conocer cuándo estará disponible el pago.
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