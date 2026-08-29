La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con un aumento del 2,1%, mientras que quienes perciben la jubilación mínima volverán a recibir un bono extraordinario de $70.000.

El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el reajuste del 2,1% se aplicará sobre los haberes correspondientes al régimen general.

Con el aumento, la jubilación mínima pasará de $419.817,13 a $428.633,20.

A ese monto se sumará el bono de $70.000, por lo que el ingreso bruto para quienes cobran la mínima alcanzará los $498.633,20.

Luego del descuento correspondiente a la obra social PAMI, el monto neto informado será de $485.774,20.

En el caso de quienes perciben la jubilación máxima, el haber bruto quedará establecido en $2.884.295,54, mientras que el monto neto, después de los descuentos correspondientes, será de $2.724.096,80.

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2026

Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del número de DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

martes 8 de septiembre DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

martes 15 de septiembre DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

De esta manera, septiembre llegará con un nuevo incremento para los beneficiarios de ANSES y con la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

Los jubilados y pensionados deberán consultar la fecha correspondiente de acuerdo con la terminación de su DNI para conocer cuándo estará disponible el pago.