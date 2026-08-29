Comodoro Rivadavia comenzó este sábado 29 de agosto con 6,4°C y una sensación térmica de 1,8°C, en una mañana ligeramente nublada. Según los datos oficiales, la humedad es del 64%, la presión atmosférica alcanza los 998,9 hPa y el viento sopla del oeste a 32 km/h.

La visibilidad se mantiene en 30 kilómetros, mientras que el sol salió a las 8:05 y está previsto que se oculte a las 18:58.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 5°C y viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 12°C. El viento rotará al noroeste y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 7°C, con viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.