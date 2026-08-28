Cuadrillas trabajan en el mejoramiento de los refugios y en la recuperación de muros y espacios que fueron vandalizados en distintos sectores de la ciudad.

En el marco de las mejoras previstas para los espacios de espera del transporte público, la Secretaría de Mantenimiento y Conservación municipal, avanza con distintas tareas de reacondicionamiento y puesta en valor de las garitas de transporte público de pasajeros.

El objetivo de estas intervenciones consiste en recuperar y mejorar las condiciones de estos espacios, que son utilizados diariamente por una gran cantidad de vecinos, ya que cumplen una función fundamental como lugares de espera y protección frente a las condiciones climáticas adversas.

En este sentido, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, especificó que “las labores se concentran en avenidas principales como Juan 23, Canadá y Chile, involucrando a un total de quince trabajadores para reacondicionar las garitas de transporte de la ciudad”.

El funcionario explicó que las tareas se desarrollan de manera organizada y por sectores, con el propósito de avanzar progresivamente en la recuperación de los distintos refugios y mejorar las condiciones de quienes utilizan diariamente el servicio de transporte público.

*Recuperación de espacios vandalizados*

Además de las tareas sobre las garitas de transporte, Correa señaló que “se continúa trabajando en la recuperación de distintos sectores de la ciudad que fueron afectados por hechos de vandalismo”. En este marco, se llevaron adelante trabajos de restauración en espacios ubicados en el ingreso a Comodoro Rivadavia, donde se intervino sobre sectores que habían sido vandalizados como por ejemplo el Cenotafio.