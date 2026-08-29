En el marco de la 6º edición de la Jornada del Vacunador, la Secretaría de Salud puso en valor el trabajo desarrollado por el equipo de Enfermería. Entre marzo y julio se registraron 12.585 dosis aplicadas del Calendario Nacional en los distintos Centros de Atención Primaria, vacunatorio central y tráiler, de las cuales 5.589 fueron antigripales. En el encuentro, también se compartieron experiencias de vacunación domiciliaria y del nuevo proyecto de herramientas inclusivas.

La actividad tuvo lugar este viernes por la mañana, en el auditorio de Fundación OSDE, y reunió a los distintos equipos de inmunización de la ciudad, en una instancia de capacitación, actualización e intercambio de experiencias, orientada a realizar un balance del trabajo desarrollado y fortalecer las estrategias de vacunación.

Desde el Ejecutivo local, estuvieron presentes el secretario de Salud, Jorge Espíndola junto a la subsecretaria Gabriela Moreno; la coordinadora Mariela Rondini, el director General de Enfermería, Eloy Barriga; la directora de Enfermería, Andrea Muñoz; el director de Capacitaciones, Oscar Giménez; la directora de Inmunización, Laura Ramírez; y la directora de Enfermería Comunitaria, Gabriela Azúa.

Participaron además desde la Secretaría de Salud de Chubut, su titular Sergio Wisky; la subsecretaria de Hospitales de Chubut, Romina Galarza; el director del Hospital Regional, Iván Martínez; los directores asociados Silvia Rojas y Claudio Romero; la jefa de Departamento, Gladys Gómez; autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, entre ellas, su decana Bárbara Rueter Torrecillas, y Cecilia Varela; junto a representantes de instituciones privadas de salud, Asociación de Enfermería de Chubut (ASECh), Asociación Española de Socorros Mutuos (AESM) y Clínica del Valle, entre otros referentes.

Tras la jornada, el secretario Jorge Espíndola destacó que, desde la gestión municipal, “tomamos la decisión de acompañar y fortalecer todos los esfuerzos necesarios para que la vacunación vuelva a alcanzar los niveles que tenía antes de la pandemia. Para eso es fundamental sostener el trabajo de nuestros equipos y generar distintas estrategias que nos permitan acercarnos a los vecinos”.

Más de 12 mil dosis aplicadas

Entre marzo y julio, los diferentes dispositivos de la Secretaría de Salud registraron 12.585 dosis aplicadas, a través del Vacunatorio de la Secretaría, los Centros de Atención Primaria de la Salud, el tráiler sanitario y la estrategia de vacunación domiciliaria.

De ese total, 5.589 dosis correspondieron a la vacunación antigripal, con aplicaciones destinadas a personas mayores de 65 años, población pediátrica y población adulta comprendida dentro de los grupos priorizados.

Acercar la vacunación y reducir barreras

Durante el encuentro, el equipo municipal presentó además el trabajo desarrollado mediante la vacunación domiciliaria, que registró 312 aplicaciones entre marzo y julio y permite acercar esta prestación a vecinos que presentan dificultades para concurrir a los dispositivos sanitarios.

A esta estrategia se suma la reciente puesta en marcha de la prueba piloto del Vacunatorio Accesible “Secretaría de Salud TEAcompaña”, que incorpora herramientas y recursos destinados a favorecer la anticipación y preparación de las personas que requieren otros apoyos al momento de vacunarse.

En ese sentido, Espíndola puso en valor el trabajo territorial de los equipos y señaló que la incorporación de nuevas herramientas apunta a “hacer de la vacunación una práctica cada vez más inclusiva y accesible, acompañando las necesidades de cada vecino”.

Finalmente, desde la Secretaría de Salud se reconoció especialmente la tarea cotidiana de vacunadores y vacunadoras, destacando su compromiso, calidad profesional y calidez humana, tanto dentro de los establecimientos sanitarios como en las diferentes acciones que se desarrollan en territorio.