El encuentro será el lunes 31 de agosto en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el marco de los 16 años de la Ley Nacional de Salud Mental.

Cuerpo de la noticia: La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco convoca a la comunidad a participar de la charla abierta “Salud Mental, Comunidad y Tramas de Cuidado: la Universidad en la construcción de la Salud Mental como derecho y compromiso social”.

La actividad estará a cargo de la Dra. Marcela Bottinelli (UNLa), reconocida referente nacional en salud mental comunitaria y defensora de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. El encuentro se realizará el lunes 31 de agosto, de 16 a 18 horas, en el Aula 101 de la Sede Comodoro.

La visita de Bottinelli se da en un contexto sensible para la región, donde los índices de suicidio encienden alarmas y ubican a la salud mental como una de las principales preocupaciones sociales y sanitarias. La especialista abordará los desafíos actuales, el rol de la universidad y la importancia de pensar la salud mental como un derecho y una responsabilidad colectiva.

La actividad es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

Fecha: lunes 31 de agosto de 2026, Aula 101, Sede Comodoro – FHyCS-UNPSJB

Disertante: Dra. Marcela Bottinelli (UNLa). Entrada libre y gratuita

Contacto de prensa: Brígida Baeza – Tel: 2974257829 Coordinación Posgrado – Tel: 2974587416