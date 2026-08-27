Un nuevo desprendimiento de rocas se produjo en la zona de Punta Sur, Rada Tilly, generando preocupación entre la comunidad. Los vecinos que se encontraban en el lugar captaron imágenes del momento exacto en que el material se precipitaba hacia el mar, levantando una densa nube de polvo sobre la playa y el cerro.

El sector se caracteriza por sus acantilados arcillosos, sometidos a un proceso constante de erosión natural. La combinación del viento patagónico, las mareas extraordinarias y la humedad de las lluvias recientes debilitó la estructura del terreno, provocando el colapso.

Afortunadamente, al momento del incidente no había personas transitando bajo la zona afectada, por lo que no se registraron heridos ni daños materiales.