El argentino Franco Colapinto confirmó la renovación de su vínculo con Alpine hasta la temporada 2027, una noticia que fortalece su futuro en la Fórmula 1.

Tras el anuncio oficial, el piloto compartió un posteo cargado de emoción en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de su familia, fanáticos y equipo. “Este es un paso enorme en mi carrera, gracias por confiar en mí y acompañarme en este camino”, expresó Colapinto, destacando la importancia de seguir creciendo dentro de la escudería francesa.

La continuidad del contrato marca un respaldo clave para el joven corredor, que se ha convertido en uno de los referentes argentinos en la máxima categoría del automovilismo mundial. Con esta renovación, Colapinto buscará consolidarse en la grilla y sumar experiencia rumbo a sus objetivos deportivos.