La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped, conocida como Los Leones, disputa este viernes la semifinal del Mundial 2026 frente a Alemania, actual campeón del mundo. El encuentro se juega en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, desde las 15:30 (hora argentina) y se transmite por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Lucas Rey llega a esta instancia tras vencer a Inglaterra (3-1) y a India (5-3) en la segunda ronda, luego de una fase inicial con triunfo sobre Japón (3-0), derrota frente a Países Bajos (1-3) y goleada ante Nueva Zelanda (7-1).

La posible formación de Los Leones incluye a Tomás Santiago; Nicolás Della Torre; Lucas y Joaquín Toscani; Matías Andreotti; Tomás Domene; Matías Rey; Nicolás Cicileo; Tadeo Marcucci; Thomas Habif y Bautista Capurro. Por su parte, Alemania presentaría a Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt; Johannes Grobe; Thies Ole Prinz; Teo Hinrichs; Tom Grambusch; Christopher Rühr; Justus Weigand; Hugo von Montgelas; Hannes Müller y Moritz Ludwig.

El ganador de este cruce avanzará a la gran final del Mundial, que se disputará el domingo 30 de agosto.