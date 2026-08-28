El Gobierno nacional oficializó el Decreto Reglamentario 242/2022, que modifica la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y endurece las sanciones contra los conductores que reiteren infracciones graves. La normativa implementa el Sistema de Scoring Federal, que otorga 20 puntos iniciales y los descuenta según la gravedad de las faltas cometidas.

Entre las contravenciones más destacadas figura el uso de auriculares o dispositivos de comunicación manual continua al volante, considerado una falta severa. Esta conducta implica la pérdida inmediata de 5 puntos y multas económicas que van de 150 a 500 unidades fijas.

Cuando un conductor llega a cero puntos, se aplica la suspensión automática de la licencia:

Primera vez: 60 días (30 para licencias profesionales).

(30 para licencias profesionales). Segunda vez: 120 días (60 para profesionales).

(60 para profesionales). Tercera vez: 180 días. En caso de reincidencia, las sanciones se duplican sucesivamente.

Para recuperar puntos, los conductores deben aprobar cursos de reeducación vial o mantener dos años sin infracciones, lo que restituye el puntaje completo