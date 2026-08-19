Nadia Shirley Beller Delgado, ex novia de Fernando Cerimedo, lo acusó de ser el autor intelectual del ataque a tiros que sufrió en Santa Cruz, Bolivia, donde recibió cuatro disparos y permanece internada en terapia intensiva. La mujer reveló que está embarazada y que Cerimedo es el padre, asegurando que el ex asesor de Javier Milei intentó silenciarla porque iba a denunciarlo por agresiones. En declaraciones a Radio Rivadavia sostuvo que Cerimedo era su amante y la mandó a matar porque ella iba a denunciarlo p….

Beller Delgado también vinculó a Cerimedo con lavado de dinero en Bolivia y sostuvo que él y su esposa, Natalia Basil, filtraron los audios que derivaron en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según su testimonio, esos audios buscaban exponer irregularidades vinculadas al entorno presidencial. «Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado», subrayó.

La mujer relató que mantenía una relación con Cerimedo pese a que él estaba casado, y que descubrió infidelidades y episodios de violencia. Afirmó que el ataque fue organizado para evitar que avanzara con sus denuncias.