El cruce entre Marcelo Polino y Lali Espósito sigue escalando. Tras el descargo de la cantante en LAM, el periodista salió al cruce en redes sociales y aclaró que sus críticas no tienen motivaciones políticas. “No flashees trasfondos políticos: Javier Milei ni era diputado cuando pasó”, escribió, descartando cualquier vínculo con la actual coyuntura.

Polino recordó que su distanciamiento con Lali se remonta a 2021, cuando —según él— la artista “se portó mal” con él. También relató un episodio durante la filmación de la biopic de Moria Casán, donde aseguró que la actriz se aisló del resto de los invitados, aunque aclaró que solo describió lo que ocurrió.

En su mensaje, pidió calma y sugirió que, si Lali tiene algo que decirle, lo haga directamente: “Menos Netflix mental y más realidad”.

Por su parte, Lali respondió con dureza a través de Ángel de Brito, calificando las afirmaciones de Polino como “una gran maldad” y asegurando que eran falsas. La cantante insinuó que las críticas podrían estar vinculadas a la cercanía del periodista con Javier Milei, aunque remarcó que no le afectan personalmente.