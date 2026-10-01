En una entrevista en el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini, Juana Viale despejó los rumores y confirmó su separación de Yago Lange, con quien mantuvo un romance de cuatro años. La conductora de Almorzando con Juana relató una discusión que había tenido con su pareja en medio de una travesía en el océano Atlántico y, ante una pregunta directa del periodista, respondió: “No, no seguimos juntos”.

Aunque no detalló los motivos de la ruptura, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta tercera en discordia y diferencias en los proyectos de vida. Mientras algunos panelistas señalaron que la separación se debió a viajes y desencontrarse en los planes, otros mencionaron conflictos personales.

Durante la charla, Juana también habló de sus ganas de volver a ser madre y aseguró: “Estoy vigente todavía para tener hijos”. Describió cómo disfruta el embarazo y el posparto, y rechazó la idea de realizar un Baby Shower o fiesta de revelación de género, calificándolas de “ridículas”.

Además, compartió recuerdos de su infancia en una familia de famosos y actualizó la información sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, mostrando un costado íntimo y personal en medio de la entrevista.