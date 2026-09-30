El cantante Joaquín Levinton fue denunciado por una expareja, quien aseguró haber atravesado distintas situaciones de violencia física, psicológica y abuso sexual durante los cinco años que duró el vínculo, entre 2015 y 2020.

La presentación judicial se realizó en la comisaría de la calle Charcas, donde la denunciante lo acusó por abuso sexual con acceso carnal. Según el relato, habría sido sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras el músico registraba las escenas en video.

La mujer también describió episodios de violencia verbal y física, incluyendo intentos de impedirle retirarse de encuentros y agresiones directas. En 2022 había efectuado una denuncia previa, de la cual desistió tras la presión del cantante, pero recientemente decidió reactivar el caso al reencontrarse con registros audiovisuales de aquellos años.

La denunciante manifestó temor por las consecuencias que la causa pueda tener en su vida personal y laboral, y señaló sentirse con poco acompañamiento de su entorno. La investigación judicial continuará con la incorporación de pruebas y testimonios.